Йоканович: Даса любит подключаться в атаку
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о подписании клубом израильского защитника Эли Дасы.
«Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию. Последние три года Даса выступал в чемпионате Голландии. У него также есть богатый опыт выступления за сборную Израиля», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.
Израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он провёл за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве.
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