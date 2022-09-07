Йоканович: Даса любит подключаться в атаку

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о подписании клубом израильского защитника Эли Дасы.

«Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию. Последние три года Даса выступал в чемпионате Голландии. У него также есть богатый опыт выступления за сборную Израиля», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

Израильтянин подписал контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провёл последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он провёл за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве.