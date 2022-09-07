Андрей Червиченко рассказал, как отсутствие еврокубков влияет на игру «Зенита» в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о влиянии отсутствия еврокубковых турниров на игру «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.



«Зенит» точно не потерялся бы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сейчас проблема команды состоит в отсутствии европейских матчей. Все настолько предрекли безоговорочную победу команды Семака в чемпионате, что они выходят на матчи как убаюканные. Только редкие матчи игры с тем же «Спартаком» заставляют «Зенит» выкладываться по полной программе. Только в таких матчах мы можем увидеть полноценный «Зенит».



Ранее они летали в небесах, звёздная болезнь распространялась как ковид, а как приезжали на еврокубковый матч в условную Бельгию или даже играли матч Лиги чемпионов дома, то их быстро спускали с небес. «Зенит» начинал бегать даже в матчах чемпионата, понимая, что они ещё не боги. И сейчас отсутствие таких матчей в еврокубках, оплеух будет пагубно сказываться на «Зените», который имеет подавляющее преимущество во внутреннем чемпионате», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.