Игонин: «Зенит» выбирает игроков под ЛЧ. Идёт перестройка игры на современный футбол

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил трансферную политику клуба. Минувшим летом в команду перешёл нападающий «Сочи» Маттео Кассьерра и другие игроки.

«Сложно сказать, потерялся бы «Зенит» в Лиге чемпионов или наоборот. Но по последним матчам, если говорить про качество и уровень игры, то «Зенит» стал более конкурентоспособным. По одной игре того же «Челси» с загребским «Динамо» сложно судить о том, что команда Семака не была бы лишней в ЛЧ, потому что уж слишком много субъективных причин может быть.

Но «Зенит» перестроил свою игру, выбирает футболистов под Лигу чемпионов. Идёт перестройка игры на более современный футбол», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.