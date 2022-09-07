Игонин: «Зенит» выбирает игроков под ЛЧ. Идёт перестройка игры на современный футбол
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил трансферную политику клуба. Минувшим летом в команду перешёл нападающий «Сочи» Маттео Кассьерра и другие игроки.
«Сложно сказать, потерялся бы «Зенит» в Лиге чемпионов или наоборот. Но по последним матчам, если говорить про качество и уровень игры, то «Зенит» стал более конкурентоспособным. По одной игре того же «Челси» с загребским «Динамо» сложно судить о том, что команда Семака не была бы лишней в ЛЧ, потому что уж слишком много субъективных причин может быть.
Но «Зенит» перестроил свою игру, выбирает футболистов под Лигу чемпионов. Идёт перестройка игры на более современный футбол», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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