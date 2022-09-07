Видеообзор разгромной победы «Аякса» над «Рейнджерс»

Сегодня, 7 сентября, в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» принимал шотландский «Рейнджерс» из Глазго. Встреча закончилась убедительной победой хозяев со счётом 4:0.

Уже на 17-й минуте полузащитник Эдсон Альварес открыл счёт. На 32-й минуте Стивен Бергёйс удвоил преимущество хозяев. А уже через минуту Мохаммед Кудус довёл счёт до крупного. Точку в матче поставил на 80-й минуте вингер Стивен Бергвейн.

В следующем туре «Аякс» отправится в гости к «Ливерпулю». В свою очередь, «Рейнджерс» будет принимать «Наполи». Обе встречи состоятся 13 сентября. Стартовый свисток арбитров прозвучит в 22:00 мск.



Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».