«Это не триумф». Спаллетти — о крупной победе над «Ливерпулем»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ливерпулем» со счётом 4:1 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Отличное выступление и победа, которую мы полностью заслужили. Результат должен быть оценён в соответствии с силой соперника, его высоким уровнем. «Ливерпуль» обладает абсолютной глубиной, и было важно сегодня показывать наш футбол на протяжении всего матча, не сбавляя скорости. И игра, которую показали мои ребята, демонстрирует высокое качество нашей команды.



Согласился бы я на ничью до матча? Никогда не стал бы тем самым ограничивать свою команду. У нас коллектив, в котором сплетены силы, амбиции, желание всегда побеждать. И сегодня здесь был не триумф, а просто отличный футбол, который нужно повторить в нескольких следующих матчах, его нужно демонстрировать на поле всегда. Не останавливаемся, а продолжаем работать. Мы начали хорошо, я доволен качеством игры, но мы только в начале пути. И этот путь требует от нас максимальной интенсивности в каждом матче», – приводит слова Спаллетти официальный сайт «Наполи».