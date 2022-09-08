Лерой Зане — лучший игрок матча «Интер» — «Бавария»

Немецкий вингер Лерой Зане был признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и миланским «Интером». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.



Встреча команд завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:0. Мюнхенцы с первых минут начали штурмовать ворота соперника. И на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт. «Интер» попытался высоко прессинговать «Баварию», после чего последовал заброс на Зане, который вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в ворота. На 66-й минуте Данило Д’Амброзио срезал мяч в собственные ворота. После многоходовки он пытался прервать передачу вдоль ворот, но сыграл неудачно.



В следующем туре «Бавария» будет принимать «Барселону», а «Интер» отправится в гости к «Виктории Пльзень».

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