Только «Рома» и «Наполи» забивали «Ливерпулю» Юргена Клоппа четыре мяча в Лиге чемпионов

Только два клуба за всю историю смогли забить четыре мяча «Ливерпулю» Юргена Клоппа в Лиге чемпионов УЕФА.



Первый раз английский клуб Клоппа пропустил четыре гола 2 мая 2018 года, когда его команда проиграла «Роме» в 1/2 финала ЛЧ со счётом 2:4.



Второй знаковый матч прошёл вчера, 7 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона». Это была игра 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой «Наполи» принимал «Ливерпуль». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.



Неаполитанцы открыли счёт уже в самом начале встречи — на пятой минуте полузащитник Пётр Зелиньски уверенно реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте Андре Замбо Ангисса смог укрепить преимущество хозяев. Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного — ассистировал ему Хвича Кварацхелия. На 47-й минуте Пётр Зелиньски забил четвёртый мяч. На 49-й минуте Луис Диас смог сократить отставание «Ливерпуля», но в оставшееся время мерсисайдцы спасти эту встречу не сумели — 4:1.

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