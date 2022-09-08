Источник: стала известна возможная зарплата Мевли в «Спартаке»

Московский «Спартак» планирует согласовать с защитником Михой Мевлей краткосрочный контракт с возможной функцией продления, сообщает Metaratings.
По информации источника, заработная плата 32-летнего словенца, в настоящее время являющегося игроком турецкого «Аланьяспора», может составить € 750 тыс в год.
Ранее Мевля выступал в российской Премьер-лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи». Он пришёл в «Ростов» перед закрытием летнего трансферного окна в 2016 году из бухарестского «Динамо» и отыграл 39 матчей, в том числе шесть в исторической для клуба Лиге чемпионов (группа с «Баварией», «ПСВ» и «Атлетико»; затем выступал в плей-офф Лиги Европы в матчах со «Спартой» и «Манчестер Юнайтед»).
Всего за «Ростов» Мевля провёл 47 матчей (три гола). В составе «Зенита» у него 43 игры (один забитый мяч), за «Сочи» – 51 матч (четыре гола). С июля 2021 года Миха является футболистом «Аланьяспора». В нынешнем сезоне центральный защитник во всех пяти турах чемпионата Турции оставался на скамейке запасных.
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