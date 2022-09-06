«Спартак» сделал новое предложение о трансфере хавбека «Волоса» Фернандеса

«Спартак» направил новое предложение «Волосу» о трансфере полузащитника Пауло Фернандеса, сообщает Gazzetta.gr.



По информации источника, накануне московский клуб улучшил прежнее предложение. Отмечается, что «Спартак» активно борется за 24-летнего футболиста, однако о подробностях нового предложения не сообщается.



Ранее появилась информация, что Фернандес готов присоединиться к «Спартаку», однако руководство греческого клуба не хочет отпускать его в команду, главным тренером которой является Гильермо Абаскаль, проведший неудачный отрезок в Греции.



Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.