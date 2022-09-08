Капелло раскрыл причины поражения «Интера» от «Баварии»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал поражение «Интера» от «Баварии» (0:2) в стартовом туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
«Интер» играл с клубом в два раза быстрее себя. «Бавария» вертикально доставляла мяч вперёд каждый раз, как только его забирала. «Интер» же был очень медленным. Другой уровень, другой прессинг, другой футбол — нам надо извлекать из этого уроки», — приводит слова Капелло пресс-служба УЕФА.
Во следующем туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенцы на своей арене сразятся с «Барселоной». «Нерадзурри» отправится в гости к чешской «Виктории». Матч состоятся во вторник, 13 октября.
Первый тур группового этапа главного европейского клубного соревнования стартовал 6 октября.
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