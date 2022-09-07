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«Бавария» обыграла «Интер» в гостях в матче Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Интер» в гостях в матче Лиги чемпионов
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На стадионе «Джузеппе Меацца – Сан Сиро» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Интер» принимал «Баварию». Встреча команд завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:0.

Мюнхенцы с первых минут начали штурмовать ворота соперника. И на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт. «Интер» попытался высоко прессинговать «Баварию», после чего последовал заброс на Зане, который вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в ворота. На 66-й минуте Данило Д’Амброзио срезал мяч в собственные ворота. После многоходовки он пытался прервать передачу вдоль ворот, но сыграл неудачно.

Отыграться хозяевам в итоге так и не удалось. «Бавария» уверенно довела дело до победы.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Интер» — «Бавария».

В следующем туре «Бавария» будет принимать «Барселону», а «Интер» отправится в гости к «Виктории Пльзень».

Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
07 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Зане – 25'   0:2 Д'Амброзио – 66' (автогол)
Комментарии
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