«Бавария» обыграла «Интер» в гостях в матче Лиги чемпионов

На стадионе «Джузеппе Меацца – Сан Сиро» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Интер» принимал «Баварию». Встреча команд завершилась победой немецкого клуба со счётом 2:0.



Мюнхенцы с первых минут начали штурмовать ворота соперника. И на 24-й минуте Лерой Зане открыл счёт. «Интер» попытался высоко прессинговать «Баварию», после чего последовал заброс на Зане, который вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в ворота. На 66-й минуте Данило Д’Амброзио срезал мяч в собственные ворота. После многоходовки он пытался прервать передачу вдоль ворот, но сыграл неудачно.



Отыграться хозяевам в итоге так и не удалось. «Бавария» уверенно довела дело до победы.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Интер» — «Бавария».



В следующем туре «Бавария» будет принимать «Барселону», а «Интер» отправится в гости к «Виктории Пльзень».