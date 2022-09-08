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Колосков высказался о решении обвинения запросить для Ларина 4 года лишения свободы

Колосков высказался о решении обвинения запросить для Ларина 4 года лишения свободы
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что прокурор запросил для бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

«Я не судья и не прокурор, не у меня нужно спрашивать справедливо ли сажать Ларина. Николай – один из лучших руководителей в области футбольных школ. Он профессиональный человек, который сумел из любительской школы «Чертаново» сделать большой клуб и отличную академию. В этой школе воспитывается огромное количество футболистов хорошего уровня, это все, что я могу сказать. Если Ларин сядет, то мне будет очень жаль.

«Чертаново» сейчас плохо выступает не только из-за отсутствия Ларина в клубе. Там нет еще Осинькина, который сейчас «Крылья Советов» тренирует, и много кого. По сути в «Чертаново» ничего не осталось, что строил Ларин, отсюда такие результаты», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.

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