Колосков высказался о решении обвинения запросить для Ларина 4 года лишения свободы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что прокурор запросил для бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
«Я не судья и не прокурор, не у меня нужно спрашивать справедливо ли сажать Ларина. Николай – один из лучших руководителей в области футбольных школ. Он профессиональный человек, который сумел из любительской школы «Чертаново» сделать большой клуб и отличную академию. В этой школе воспитывается огромное количество футболистов хорошего уровня, это все, что я могу сказать. Если Ларин сядет, то мне будет очень жаль.
«Чертаново» сейчас плохо выступает не только из-за отсутствия Ларина в клубе. Там нет еще Осинькина, который сейчас «Крылья Советов» тренирует, и много кого. По сути в «Чертаново» ничего не осталось, что строил Ларин, отсюда такие результаты», — приводит слова Колоскова Metaratings.
Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.
- 8 сентября 2022
-
10:39
-
10:33
-
10:26
-
10:23
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22