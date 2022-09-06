Ларин: врагам не могу пожелать испытать чувства, которые пережил за последние 1,5 года

Бывший гендиректор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о своих эмоциях из-за судебного дела. Он обвиняется в мошенничестве во время работы в футбольной академии. Сегодня, 6 сентября, прокурор запросил для него 4 года и 4 месяца тюремного заключения.



«13 лет я был самым счастливым человеком на свете, когда возглавлял школу «Чертаново». Последние 1,5 года… Даже врагам не могу пожелать испытать чувства, которые пережил за последние 1,5 года», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.

Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.