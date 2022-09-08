Магкеев прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался по поводу своего попадания в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в сентябре. По словам футболиста, сейчас он хочет хорошо провести матчи в чемпионате и Кубке страны за «Локо», чтобы попасть в окончательный список сборной. Напомним, национальной команде России в ближайшее время предстоит сыграть с Кыргызстаном и Ираном.
«Приятно видеть себя в этом списке. Но до сбора ещё есть время и игры за клуб. Сейчас нужно сосредоточиться на ближайших матчах, чтобы оказаться в числе тех, кто приедет в сборную. Важно хорошо отыграть в чемпионате и Кубке, тогда всё будет нормально», — сказал Магкеев корреспонденту Sport24.
В сезоне-2022/2023 Магкеев провёл за «Локомотив» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В сборную России 23-летний игрок ранее не вызывался.
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