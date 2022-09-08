Источник: «Челси» получил согласие Грэма Поттера возглавить клуб

Наставник «Брайтона» Грэм Поттер дал устное согласие возглавить лондонский «Челси». Об этом сообщает издание 90 min со ссылкой на собственные источники.

Как уточняют инсайдеры, вчера руководство синих провело встречу с английским специалистом, после чего стороны пожали руки в знак согласия. В данный момент проводится подготовка официальных документов для вступления Грэма в должность. Владельцы лондонского клуба хотят завершить все формальности в течение суток, чтобы Поттер смог возглавить клуб до матча с «Фулхэмом» в эту субботу.

Напомним, вчера стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.

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