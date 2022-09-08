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Источник: «Челси» получил согласие Грэма Поттера возглавить клуб

Источник: «Челси» получил согласие Грэма Поттера возглавить клуб
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Наставник «Брайтона» Грэм Поттер дал устное согласие возглавить лондонский «Челси». Об этом сообщает издание 90 min со ссылкой на собственные источники.

Как уточняют инсайдеры, вчера руководство синих провело встречу с английским специалистом, после чего стороны пожали руки в знак согласия. В данный момент проводится подготовка официальных документов для вступления Грэма в должность. Владельцы лондонского клуба хотят завершить все формальности в течение суток, чтобы Поттер смог возглавить клуб до матча с «Фулхэмом» в эту субботу.

Напомним, вчера стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.

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