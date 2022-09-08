Тренер «Краснодара» Сторожук высказался о будущем Олусегуна в клубе

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о том, что нападающий Олакунле Олусегун ценит всё, что для него сделал «Краснодар», и не покинет команду, как другие легионеры.
«Я с ним разговаривал на эти темы – как тренер, помощник, друг. Всегда говорю: надо больше работать, нельзя останавливаться. Он благодарный парень – помнит, кто и что для него сделал. Клуб очень помог ему в плане самореализации. Олакунле уважительно ко мне относится. Мне кажется, если у него в голове и начнутся какие-то метания, он первым делом обратится ко мне. Это взаимно, он это чувствует и всё понимает. Понятно, что никто ни от чего не застрахован, но я думаю, этот парень с нами надолго», – сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Ранее сообщалось, что футболисту поступало предложение от французского клуба, но тот предпочёл остаться в «Краснодаре».
- 9 сентября 2022
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