Дуглас Сантос рассказал об адаптации Ивана и Мантуана в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации бразильских новичков команды — Густаво Мантуана и Ивана.
«Настрой у нас всегда один. Мы каждую неделю, перед каждым матчем настраиваемся и готовимся на максимум, всегда стремимся к победе. Вне зависимости от того, какой эмоциональной была предшествующая игра
Иван и Мантуан всё больше привыкают и адаптируются к российскому футболу, который более интенсивный и более агрессивный, нежели бразильский. Это заметно на каждой тренировке. Не только я, но и все остальные игроки — как бразильские, так и российские, весь наш тренерский штаб — все помогают им, чтобы они как можно скорее начали показывать максимум того, что могут выдавать на поле», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 9 сентября 2022
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