Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос рассказал об адаптации Ивана и Мантуана в «Зените»

Дуглас Сантос рассказал об адаптации Ивана и Мантуана в «Зените»
Комментарии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации бразильских новичков команды — Густаво Мантуана и Ивана.

«Настрой у нас всегда один. Мы каждую неделю, перед каждым матчем настраиваемся и готовимся на максимум, всегда стремимся к победе. Вне зависимости от того, какой эмоциональной была предшествующая игра

Иван и Мантуан всё больше привыкают и адаптируются к российскому футболу, который более интенсивный и более агрессивный, нежели бразильский. Это заметно на каждой тренировке. Не только я, но и все остальные игроки — как бразильские, так и российские, весь наш тренерский штаб — все помогают им, чтобы они как можно скорее начали показывать максимум того, что могут выдавать на поле», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита» «В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022