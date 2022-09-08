Мужская и женская сборные США по футболу подписали соглашение о равной оплате труда

Представители женской и мужской национальных команд США подписали соглашение с Федерацией футбола страны. В рамках договора обе сборные договорились о равной оплате труда на одинаковых условиях, включая разделение коммерческих доходов и равные призовые фонды чемпионата мира.
«Было так много взлётов и падений. Это было похоже на поездку на американских горках. Когда я думала, что мы приближаемся к сделке, всё разваливалось. Затем мы опять приближались к сделке, и снова всё разваливалось.
Я буквально не могу выразить словами, насколько важно для меня лично, что этот день наконец-то наступил. Но ещё важнее то, что это будет значить для остального мира — не только здесь, в США, не только в спорте, но и во всём мире», — цитирует слова президента американской футбольной федерации Синди Коун канал ESPN.
Футболистка исполнила тверк перед болельщиками:
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