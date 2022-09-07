«Барселона» приобрела футболистку сборной Англии Уолш за рекордные деньги
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Полузащитница сборной Англии Кира Уолш перешла из «Манчестер Сити» в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за англичанку € 460 тыс. Это новый рекорд для женского футбола. Ранее клубы ещё никогда не платили за трансферы столь крупные суммы.
Летом «Манчестер Сити» отклонил несколько предложений «Барселоны» по Уолш. Но в итоге английский клуб согласился продать футболистку, у которой до окончания контракта оставался всего год.
25-летняя Уолш в составе сборной Англии в 2022 году выиграла чемпионат Европы. Там она провела шесть матчей. В них Кира забила три мяча. Точность передач англичанки составила 88%. В общей сложности она провела за сборную Англии 50 матчей. За «Манчестер Сити» футболистка выступала с 2014 года.
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