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«Барселона» приобрела футболистку сборной Англии Уолш за рекордные деньги

«Барселона» приобрела футболистку сборной Англии Уолш за рекордные деньги
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Полузащитница сборной Англии Кира Уолш перешла из «Манчестер Сити» в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за англичанку € 460 тыс. Это новый рекорд для женского футбола. Ранее клубы ещё никогда не платили за трансферы столь крупные суммы.

Летом «Манчестер Сити» отклонил несколько предложений «Барселоны» по Уолш. Но в итоге английский клуб согласился продать футболистку, у которой до окончания контракта оставался всего год.

25-летняя Уолш в составе сборной Англии в 2022 году выиграла чемпионат Европы. Там она провела шесть матчей. В них Кира забила три мяча. Точность передач англичанки составила 88%. В общей сложности она провела за сборную Англии 50 матчей. За «Манчестер Сити» футболистка выступала с 2014 года.

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