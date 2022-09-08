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«Енисей» арендовал футболиста у «Зенита»

«Енисей» арендовал футболиста у «Зенита»
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Красноярский «Енисей» арендовал у петербургского «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова, сообщает официальный телеграм-канал красноярского клуба. Футболист уже присоединился к команде и провёл первую тренировку.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления на год в случае выхода «Енисея» в Российскую Премьер-Лигу.

В текущем сезоне Столбов провёл восемь матчей за молодёжную команду петербуржцев и набрал девять баллов за результативность: забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что Столбов провёл предсезонную подготовку с основным составом сине-бело-голубых.

На данный момент красноярцы занимают восьмое место в таблице Мелбет Первой лиги, набрав 13 очков в восьми турах.

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