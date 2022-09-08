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Мостовой — о Мевле: «Спартаку» нужен защитник. «Зенит» создал моментов на 5 матчей вперёд

Мостовой — о Мевле: «Спартаку» нужен защитник. «Зенит» создал моментов на 5 матчей вперёд
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансфере словенского защитника Михи Мевли.

«Спартаку» однозначно нужен центральный защитник. Мы в этом убедились хотя бы по матчу с «Зенитом», который создал моментов на пять игр вперёд. Мевля — логичный вариант. Он опытный защитник, который прекрасно знает российский чемпионат, играл здесь долго. Тем более пришёл он бесплатно. Хороший вариант, учитывая, что в Россию сейчас не так просто привезти игроков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака». Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи».

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