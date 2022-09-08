Агент Норманна высказался о решении не вызывать игрока в сборную Норвегии

Евгений Новиков, агент норвежского полузащитника Матиаса Норманна, рассказал о переходе своего клиента из «Ростова» в московское «Динамо». Он прокомментировал решение тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена не вызывать футболиста в национальную команду из-за решения выступать в России.



«Думаю, Матиас предполагал, что в сборную Норвегии его могут перестать вызывать. Это его выбор», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

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