Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Норманна высказался о решении не вызывать игрока в сборную Норвегии

Агент Норманна высказался о решении не вызывать игрока в сборную Норвегии
Комментарии

Евгений Новиков, агент норвежского полузащитника Матиаса Норманна, рассказал о переходе своего клиента из «Ростова» в московское «Динамо». Он прокомментировал решение тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена не вызывать футболиста в национальную команду из-за решения выступать в России.

«Думаю, Матиас предполагал, что в сборную Норвегии его могут перестать вызывать. Это его выбор», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

Новость по теме
Агент Норманна объяснил, почему футболист решил перейти в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022