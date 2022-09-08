Нападающий «Ахмата» Умаев перешёл в «Енисей»

Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев перешёл в «Енисей» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба грозненцев.

«Футболист должен получать игровую практику. Мы желаем Идрису много голов, хороших игр, через которые он сможет выйти на высокий уровень. Клуб будет внимательно следить за выступлением футболиста до его возвращения из аренды. Удачи, Идрис», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард ни разу не появлялся на поле, однако пять раз был заявлен на матчи. В прошлом первенстве он принял участие в 11 играх, в двух из которых появлялся на поле в стартовом составе.

«Ахмат» занимает восьмое место в Российской Премьер-Лиге. Красноярский клуб располагается на пятой строчке в Первой лиге.