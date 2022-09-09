Полузащитник Игорь Савич стал игроком «Торпедо»

Полузащитник боснийского клуба «Зриньски» (Мостар) Игорь Савич перешёл в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.



Савич — чемпион Боснии и Герцеговины в составе «Зриньски». За свою карьеру он выступал за боснийские клубы «Зриньски» и ГОШК (Габела). Савич — воспитанник «Зриньски». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 700 тыс. Основная позиция футболиста — опорный полузащитник.



Московское «Торпедо» с одним очком находится на предпоследнем, 15-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является «Зенит» (20). В следующем туре чемпионата России «Торпедо» встретится с «Уралом». Игра пройдёт 11 сентября.



Автозаводцы в прошлом туре проиграли «Ростову» со счётом 0:1.

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