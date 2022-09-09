«К счастью, мы не вылетели». Моуринью высказался о поражении «Ромы» от «Лудогорца»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Болгарская команда победила в Разграде со счётом 2:1.
«У меня ощущение, что результат несправедлив. Я не говорю, что мы играли хорошо, не говорю, что это был фантастический матч, потому что это было бы неправдой — но этого было достаточно, чтобы победить или, по крайней мере, не проиграть.
До того, как «Лудогорец» забил, у нас были возможности. После их гола у нас возникли трудности, но последовала отличная реакция. У нас были шансы сравнять счёт, и мы сумели это сделать, но сразу после вновь пропустили. В последних двух матчах всё было против нас.
К счастью, мы не вылетели после этого поражения. В группе ещё пять игр. Конечно, теперь на нас больше давления, чем если бы мы победили сегодня. Наша задача – продолжать борьбу и постараться обыграть ХИК через неделю», – приводит слова Моуринью Sky.
- 9 сентября 2022
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