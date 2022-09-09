Первый тренер Дзюбы: не думаю, что Артёма специально не пригласили в сборную

Александр Шупляков, первый тренер Артёма Дзюбы, высказался о том, почему нападающий «Аданы Демирспор» не был включён в заявку национальной сборной России, которая в сентябре проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии.
«Согласен с решением Карпина не вызывать Артёма. Валерий Георгиевич всё сказал. Он правильно посчитал, что россиянам из других чемпионатов будет неудобно выезжать. Смысл им тратить двое-трое суток на перелёт, чтобы поучаствовать в одном товарищеском матче?
У Дзюбы сейчас достаточно матчей в Турции. Есть чемпионат и кубок. Невызов Артема – это не продолжение конфликта. Недопонимания у Дзюбы и Карпина были раньше, но они же профессионалы и всё давно решили. Не думаю, что Артёма специально не пригласили в сборную. Причина заключается только в долгом перелёте. Посоветовал бы людям не разводить грязь вокруг Дзюбы и Карпина. Они уже пришли к консенсусу.
Увидим ли мы Артёма в футболке сборной России? Конечно. Я буду сильно рад за Дзюбу в цветах российской команды. Пока всё зависит от того, как он проявит себя в Турции, и от коммуникации внутри национальной команды», – приводит слова Шуплякова Sport24.
- 9 сентября 2022
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