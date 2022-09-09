Полузащитник «Торпедо» Ле Таллек: сделал Fan ID, но не понимаю этого. В Европе такого нет

32-летний полузащитник московского «Торпедо» Дамьен Ле Таллек рассказал о том, что оформил Fan ID, однако не вполне представляет, зачем это необходимо.
«Fan ID сделал пару дней назад. Пока ещё не использовал. Как отношусь? Если честно, я этого не понимаю. В Европе такого нет», – приводит слова Ле Таллека Sport24.
Напомним, Ле Таллек присоединился к «Торпедо» в летнее трансферное окно. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне. Ранее полузащитник играл также за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».
У Ле Таллека есть российский паспорт, однако он точно не сможет выступать за национальную сборную России. По словам футболиста, три года назад он обращался по этому вопросу в ФИФА и получил отказ, поскольку ранее играл за французскую сборную.
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