Агент Марвина Комппера рассказал о будущем тренера

Арманд Дурн, представляющий интересы бывшего главного тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал, что тренер всё ещё в Москве и скоро узнает о своём будущем.



«В данный момент Марвин всё ещё находится в Москве. Мы обсуждаем возможные варианты, касающиеся его будущего. Уверен, в ближайшие недели мы точно увидимся для предметного разговора», – приводит слова Дурна «РБ Спорт».



Напомним, юридически главным тренером железнодорожников на данный момент является Йозеф Циннбауэр, но Комппер принимал активное участие в организации работы команды.



«Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.