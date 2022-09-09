Агент Марвина Комппера рассказал о будущем тренера
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Арманд Дурн, представляющий интересы бывшего главного тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал, что тренер всё ещё в Москве и скоро узнает о своём будущем.
«В данный момент Марвин всё ещё находится в Москве. Мы обсуждаем возможные варианты, касающиеся его будущего. Уверен, в ближайшие недели мы точно увидимся для предметного разговора», – приводит слова Дурна «РБ Спорт».
Напомним, юридически главным тренером железнодорожников на данный момент является Йозеф Циннбауэр, но Комппер принимал активное участие в организации работы команды.
«Локомотив» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата.
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