«Уровень РПЛ упал». Дмитрий Комбаров – о высоком месте «Спартака» в нынешнем сезоне

35-летний российский бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о позиции красно-белых в турнирной таблице чемпионате России сезона-2022/2023 по итогам восьми туров.

«Давайте будем честны: уровень РПЛ упал. Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими. У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые и пришли», – сказал Комбаров в эксклюзивном в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в восьми турах. Красно-белые делят эту позицию с «Ростовом» и московским «Динамо». В ближайшем матче соперником подопечных Гильермо Абаскаля станет как раз «Ростов», который примет москвичей на «Ростов Арене».