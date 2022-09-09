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Полузащитник «Шахтёра» Мудрик заявил, что готов к переходу в «Арсенал»

Полузащитник «Шахтёра» Мудрик заявил, что готов к переходу в «Арсенал»
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик ответил на вопрос о возможном переходе в лондонский «Арсенал». Англичане интересовались украинским футболистом во время межсезонья, но трансфер пока не состоялся. Мудрик признался, что готов рассмотреть предложение «Арсенала» во время зимнего трансферного окна.

«Я мечтаю о выступлении в АПЛ. Думаю, каждый футболист мечтает об этом. «Арсенал» — очень хорошая команда с отличным тренером. Мне нравится, как они играют. Да, будет очень сложно отказать им. Я не смогу отказать, но трансфер зависит не только от меня.

Посмотрим зимой, как всё сложится. Об этом переходе много говорилось, но он не состоялся. Да, мне это интересно, но сейчас я являюсь игроком «Шахтёра» и хочу выступать за нашу команду», — цитирует Мудрика CBS.

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