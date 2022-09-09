«Локо» устроит развлекательную программу для фанатов перед матчем с «Краснодаром» в Кубке

«Локомотив» организует развлекательную программу для болельщиков перед матчем группового этапа Кубка России с «Краснодаром». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. Вход на стадион откроется за два часа до начала матча, на протяжении этого времени и будут проходить мероприятия для болельщиков.

Развлекательная программа будет состоять из следующих мероприятий:

выступление и автограф-сессия известной исполнительницы Zivert;

встреча Рифата Жемалетдинова с болельщиками в большом шатре на площади перед матчем;

необычная экскурсионная программа по «Локомотиву» (посещение кабины диктора и аппаратной, посещение VIP-локаций, раздевалок и других интересных мест);

лекции на тему футбольного маркетинга (в шатре до матча);

зона для коворкинга;

мастер-класс для детей по изготовлению пряников;

выступление барабанщика Антона Трифонова на площади стадиона (перед матчем) и шоу Trif Drum Show (в перерыве матча);

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.