«Локо» устроит развлекательную программу для фанатов перед матчем с «Краснодаром» в Кубке
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«Локомотив» организует развлекательную программу для болельщиков перед матчем группового этапа Кубка России с «Краснодаром». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. Вход на стадион откроется за два часа до начала матча, на протяжении этого времени и будут проходить мероприятия для болельщиков.
Развлекательная программа будет состоять из следующих мероприятий:
- выступление и автограф-сессия известной исполнительницы Zivert;
- встреча Рифата Жемалетдинова с болельщиками в большом шатре на площади перед матчем;
- необычная экскурсионная программа по «Локомотиву» (посещение кабины диктора и аппаратной, посещение VIP-локаций, раздевалок и других интересных мест);
- лекции на тему футбольного маркетинга (в шатре до матча);
- зона для коворкинга;
- мастер-класс для детей по изготовлению пряников;
- выступление барабанщика Антона Трифонова на площади стадиона (перед матчем) и шоу Trif Drum Show (в перерыве матча);
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
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