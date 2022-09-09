«И без того много камер и металлоискателей». Дмитрий Комбаров жёстко раскритиковал Fan ID

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров раскритиковал систему Fan ID. Он отметил, что имевшихся средств безопасности было достаточно.



«Я отрицательно к этому отношусь. 10-15 лет назад были драки, файера, петарды. Когда такое было в последний раз? На ЦСКА год назад? Думаю, виновные наказаны, зачинщики определены. Только из-за этого вводить паспорт болельщика? Странно.



Мы лишаем столько народа футбола. Лишаем сам футбол зрелищности, массовости. Может вырасти поколение, которому футбол может быть не интересен. Сейчас, наоборот, людей надо привлекать на трибуны. У нас и без того много камер, металлоискателей, стюардов. Для чего нужен ещё и Fan ID, я не понимаю», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.