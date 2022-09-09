Дасаев поделился эмоциями от победы «Ференцвароша» Черчесова над «Трабзонспором» в ЛЕ

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев отреагировал на победу «Ференцвароша» в 1-м туре группового раунда Лиги Европы с «Трабзонспором» (3:2). Напомним, команду из Венгрии возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.
«Конечно, рад за Черчесова, что его «Ференцварош», играя в меньшинстве, обыграл чемпиона Турции «Трабзонспор». Как долго «Ференцварош» сможет пройти с такой игрой? Трудно сказать, потому что игры раз на раз не приходятся. Всё зависит от того, как команда будет играть дальше», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
8 сентября состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором венгерский «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор». Встреча завершилась победой подопечных Черчесова со счётом 3:2.
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