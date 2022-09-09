«Серьёзный прорыв». Колосков — о решении Боснии и Герцеговины сыграть со сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал сообщение о том, что в ноябре состоится товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.
«Отношусь к такому матчу положительно. Сборная давно не играла. Каждая игра сборной — это подтверждение того, что мы не выпали из обоймы международного футбола. Всё это очень важно.
Одно дело играть с командами, которые зарегистрированы в Азиатской федерации футбола — Иран и Киргизия. Другое — со сборной, которая находится под эгидой УЕФА. Это можно считать серьёзным прорывом. Дай бог, чтобы никто не помешал этому, чтобы никакие политические силы не вмешались.
Это было бы хорошим сигналом, в том числе на предстоящем исполкоме УЕФА, который будет определять: включать ли Россию в жеребьёвку чемпионата Европы — 2024. Можно поздравить РФС с очень серьёзным достижением», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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