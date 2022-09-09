Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мелкадзе забивает в 3 матчах РПЛ подряд — лучшая серия футболиста в карьере

Мелкадзе забивает в 3 матчах РПЛ подряд — лучшая серия футболиста в карьере
Комментарии

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе забил первый мяч своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо». 25-летний форвард отличается в третьей игре чемпионата подряд. Это рекордная серия в карьере для футболиста. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Ранее Мелкадзе забивал в ворота «Краснодара» (1:2) и «Химок» (4:1), а в 1-м туре отличился в матче с «Торпедо» (3:1).

Мелкадзе — воспитанник «Спартака». За свою карьеру Георгий также поиграл за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат» на правах аренды. С января 2022 года Мелкадзе выступает за «Сочи», с которым в настоящее время идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

Контракт Мелкадзе с «Сочи» истекает в 2024 году.

Новость по теме
Георгий Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022