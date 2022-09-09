Мелкадзе забивает в 3 матчах РПЛ подряд — лучшая серия футболиста в карьере
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе забил первый мяч своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо». 25-летний форвард отличается в третьей игре чемпионата подряд. Это рекордная серия в карьере для футболиста. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Ранее Мелкадзе забивал в ворота «Краснодара» (1:2) и «Химок» (4:1), а в 1-м туре отличился в матче с «Торпедо» (3:1).
Мелкадзе — воспитанник «Спартака». За свою карьеру Георгий также поиграл за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат» на правах аренды. С января 2022 года Мелкадзе выступает за «Сочи», с которым в настоящее время идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России.
Контракт Мелкадзе с «Сочи» истекает в 2024 году.
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