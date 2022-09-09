Георгий Мелкадзе может сменить российское гражданство на грузинское

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признался, что задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии. 25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.

«Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет, [находится] в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую.

Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Родители говорят: подождём этот сезон.

Буду ждать, пока на меня обратит внимание Карпин? (Смеётся). Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».