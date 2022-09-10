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Акинфеев – о работе Федотова в ЦСКА: мы нашли своего тренера

Акинфеев – о работе Федотова в ЦСКА: мы нашли своего тренера
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о базовых принципах, которых должны придерживаться все футболисты команды при атаке и обороне, а также в целом о работе под руководством Владимира Федотова.

«Я думаю, что мы нашли своего тренера. Федотов – настоящий мужик, настоящий тренер. Сейчас, по тем матчам, которые мы проводим, пусть некоторые моменты «на зубах», как в Самаре, но все видят, что мы бьёмся и стараемся. Мы поняли друг друга с первой тренировки, открылись друг другу. Сейчас мы хотим что-то сделать вместе, в одной лодке.

Феномен Федотова? Я не люблю слово «феномен». Что оно значит? Все стали отдаваться полностью. Даже Хорхе, который любит играть в атаку, а обороняться – не особо. Сейчас видно, что он старается. Пускай в каких-то моментах в обороне он чего-то не умеет, но всё равно выполняет это. Есть общие требования к команде. И у нас есть требование, что если мы атакуем, ни один человек не имеет права не помогать в обороне. Должно быть и туда, и сюда. Так же и с прессингом. Удалось ли Федотову до всех достучаться? Ну, пока всё идёт хорошо. Исходя из того, что вижу я, мне очень нравится», – сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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