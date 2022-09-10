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«Химки» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Химки» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграют с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Крылья Советов».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). В роли резервного рефери выступит Александр Машлякевич (Москва).

«Крылья Советов» набрали девять очков в восьми матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

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