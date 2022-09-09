«Химки» — «Крылья Советов». Спартак Гогниев заставит Сергея Юрана прослезиться

10 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Крылья Советов». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех химчан оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» 10 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (10.09.2022)

Позади восемь туров Российской Премьер-Лиги. В верхней части таблицы завязалась невероятная борьба. Сразу пять команд – ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и «Ростов» Валерия Карпина идут нога в ногу и пытаются догнать лидирующий «Зенит». Однако не будем забывать и о других клубах, которым по силам отнять у них очки. 10 сентября в матче 9-го тура РПЛ встретятся «Химки» и «Крылья Советов».

После того как Сергей Юран спас «Химки» от вылета в Первую лигу, полагалось, что клуб ожидает светлая полоса. Стартовали в текущем сезоне красно-чёрные здорово. За четыре тура РПЛ они потерпели лишь одно поражение – от «Ростова» (0:1). Вничью сыграли с «Зенитом» Сергея Семака (1:1), а победы одержали над «Пари НН» (3:0) и московским «Торпедо» (3:1).

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Однако после этого Сергей Юран неожиданно был отправлен в отставку. Новым главным тренером химчан стал Николай Писарев. В последующих трёх противостояниях РПЛ клуб потерпел закономерные поражения. Сначала он уступил в игре с «Ахматом» (1:3), а затем разгромно проиграл «Локомотиву» (0:3) и «Сочи» (1:4). Следом сыграл неудачно с «Краснодаром» (0:2) в Кубке России.



Неудачи повлекли очередную смену наставника. Должность занял небезызвестный Спартак Гогниев. В прошлом сезоне тренер сумел вывести «Аланию» в полуфинал минувшего розыгрыша Кубка России. В четвертьфинале турнира она обыграла «Зенит» (2:2, по пенальти 6:5). Впечатляет, но финишировала в Первой лиге владикавказская команда крайне неудачно.

За последние 11 туров «Алания» при Гогниеве одержала лишь три победы и два раза сыграла вничью. В остальных матчах потерпела поражения. Вот и дебют во главе «Химок» красноречивый специалист провалил. Его новые подопечные уступили аутсайдеру, то есть «Оренбургу» (1:3), в матче 8-го тура первенства страны.

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Новый наставник мечтает сделать из химчан заряженный коллектив, который будут бояться остальные участники. Его идея остаётся прежней – тактика результативного футбола. Юран справлялся лучше и недавно дал интервью, в котором сказал, что иногда у него наворачиваются слёзы. Речь о череде поражений, которые терпят «Химки».

У «Крыльев Советов» дела обстоят намного лучше. За восемь туров РПЛ они потерпели лишь три поражения, и все от сильных противников – «Зенита» (0:3), «Динамо» (0:2) и ЦСКА (0:1). Вничью сыграли с «Торпедо», «Локомотивом» и «Факелом» (во всех всех трёх матчах 1:1). Победы одержали над «Оренбургом» (4:2) и «Ахматом» (2:1).



Безусловно, потеря результативного нападающего – Владислава Сарвели – и Антона Зиньковского в это межсезонье сбила ритм клубу из Самары. Однако он по-прежнему играет в остроатакующий интересный футбол и часто доминирует над оппонентами. В первую очередь за это стоит отдать должное Игорю Осинькину.



Наставник очень силён тактически, но отдельного внимания заслуживает его работа с молодыми игроками. После ухода Сарвели и Зиньковского тренер начал активнее развивать таланты 23-летнего Максима Глушенкова, 25-летнего Романа Ежова и 19-летнего Александра Коваленко. Игру команды Осинькин выстроил через них.



В результате все трое, а также талантливый голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев попали в расширенный список сборной России. Ни один игрок «Химок» таким достижением похвастаться не может. Предлагаем взять П2 за коэффициент 2.17. Из девяти последних очных встреч самарцы восемь раз выходили победителями. Думается, преуспеют и в этот раз.

Возможно, в будущем Спартак Гогниев сумеет вытащить химчан из кризиса, если его, конечно, не уволят, как Сергея Юрана и Николая Писарева. Тренеру наверняка потребуется немало времени на адаптацию, ведь до этого он ни разу не возглавлял команду уровнем выше Первой лиги. Пожелаем наставнику и болельщикам красно-чёрных крепких нервов.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» 10 сентября 2022 года

После увольнения Сергея Юрана «Химки» вернулись к тому, с чего начали – разбитому корыту. В последних пяти матчах во всех соревнованиях клуб без шансов потерпел поражения. Похоже, грядёт ещё одно. Несмотря на уход важных игроков в межсезонье, «Крылья Советов» остались на прежнем, достаточно высоком уровне. Всё благодаря Игорю Осинькину, который активно и эффективно развивает молодёжь. Предлагаем поставить на самарцев. История очных встреч совсем не против такого исхода.



Ставка: победа «Крыльев Советов» за коэффициент 2.17.

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