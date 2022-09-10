Два игрока «Арсенала» остались вне заявки сборной Бразилии на сентябрьские встречи

Главный тренер национальной сборной Бразилии Тите объявил свою заявку на сентябрьские товарищеские встречи с Ганой и Тунисом, которые состоятся 23 и 27 сентября соответственно. В окончательном списке не нашлось места двум футболистам «Арсенала», занимающего первое место в английской Премьер-лиге, а именно защитнику Габриэлу Магальянсу и нападающему Габриэлу Жезусу, который ранее был номинирован на звание лучшего игрока августа.

Вратари: Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Эдер Милитао (мадридский «Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Рожер Ибаньес («Рома»), Тьяго Силва («Челси»).

Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Атлетико»), Неймар («ПСЖ»), Педро («Фламенго»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Винисиус Жуниор, Родриго (оба — мадридский «Реал»).

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»