Экс-защитник Нидерландов Стам рассказал, как играть против нападающего «Ман Сити» Холанда

Бывший футболист сборной Нидерландов Яп Стам поделился мнением, как нужно играть против норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Нужно быть очень агрессивным. Когда мяч у соперника, вам нужно продолжать играть на половине поля «Сити», вам нужно следить за тем, чтобы кто-то всегда очень плотно держал Холанда и пытался вывести его из игры, особенно когда вы теряете мяч — он может попытаться завладеть им.

Вам тоже нужна подстраховка, иначе, если вы рискнёте сыграть против него один на один с большим пространством за спиной, в девяти из десяти случаев это будет очень опасная ситуация. Так что нужно быть очень агрессивным против него», — сказал Стам в интервью Squawka

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