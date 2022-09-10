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Экс-защитник Нидерландов Стам рассказал, как играть против нападающего «Ман Сити» Холанда

Экс-защитник Нидерландов Стам рассказал, как играть против нападающего «Ман Сити» Холанда
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Бывший футболист сборной Нидерландов Яп Стам поделился мнением, как нужно играть против норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Нужно быть очень агрессивным. Когда мяч у соперника, вам нужно продолжать играть на половине поля «Сити», вам нужно следить за тем, чтобы кто-то всегда очень плотно держал Холанда и пытался вывести его из игры, особенно когда вы теряете мяч — он может попытаться завладеть им.

Вам тоже нужна подстраховка, иначе, если вы рискнёте сыграть против него один на один с большим пространством за спиной, в девяти из десяти случаев это будет очень опасная ситуация. Так что нужно быть очень агрессивным против него», — сказал Стам в интервью Squawka

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