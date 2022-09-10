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Тренера «Лилля» Фонсеку обокрали на € 200 тыс. в гостинице

Тренера «Лилля» Фонсеку обокрали на € 200 тыс. в гостинице
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Главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеку обокрали в гостиничном номере, сообщает RMC Sport. 8 августа грабитель проник в номер в отеле в Лилле, где проживает португальский специалист, и украл деньги и дорогостоящие украшения на общую сумму € 200 тыс.

Личность вора была установлена по кадрам с камер видеонаблюдения. Преступник утверждает, что он нашёл вещи оставленными на тележке, которыми пользуются для уборки в отеле. Суд отказывается принимать это во внимание в качестве доказательства невиновности.

Вора задержали в окрестностях Парижа. При задержании он попытался избавиться от вещей. Суд приговорил грабителя к 2 годам тюрьмы и ещё 6 месяцам условно. Фонсеке вернули практически всё имущество, за исключением кольца, которое вор успел реализовать.

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