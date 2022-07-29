Игроки «Лилля» на сборе в Испании устроили соревнования по гребле

Французский «Лилль» продолжает подготовку в новому сезону в испанской Марбелье, где команда проводит летний сбор под руководством нового главного тренера Паулу Фонсеки.
28 июля после обеда команда отправилась в Алькасабу, что в часе езды от Малаги. Там расположена самая большая в Европе искусственная лагуна, созданная на манер пляжей Карибского моря, с экзотическими насаждениями, чистой водой и белым песком.
Фото: losc.fr
Несколько футболистов «Лилля» устроили соревнования по гребле на досках и каноэ в акватории бассейна. Для французской команды такое мероприятие стало возможностью переключиться с рутинных тренировок на поле и в тренажёрном зале на активный вид отдыха.
«Сегодня особенный день. Мы придумали такую активность, чтобы не просто пообедать в красивом месте, но и провести время друг с другом, немного забыв о работе, насладиться им. Это довольно весело! Для тимбилдинга это очень важно. В «Лилле» очень хорошая команда, у всех отличные взаимоотношения. И такие события дают возможность поддерживать атмосферу – как для игроков, так и для тренеров и персонала», – сказал наставник «догов» Паулу Фонсека в интервью клубному YouTube-каналу.
Фото: losc.fr
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