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«Химки» и «Крылья Советов» поделили очки в матче РПЛ

«Химки» и «Крылья Советов» поделили очки в матче РПЛ
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «Химок» Резиуан Мирзов, Захар Волков и Бутта Магомедов. Ещё одну жёлтую карточку получил игрок «Крыльев Советов» Роман Ежов.

Самарские «Крылья Советов» набрали 10 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», в восьми встречах набравший 20 очков.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
10 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара
Комментарии
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