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Ежов: боснийцы молодцы, что согласились сыграть со сборной России

Ежов: боснийцы молодцы, что согласились сыграть со сборной России
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о планах по проведению товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины. Встреча должна состояться в ноябре. А в сентябре сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии.

«Как оценю соперников в товарищеских играх? Главное, что они есть — это уже хорошо. Очень хорошо, что получается найти соперника для товарищеской игры. Мы все надеемся, что рано или поздно с нас снимут все ограничения и мы будем участвовать в международных турнирах.

Будем надеяться, что сборная Боснии и Герцеговины всё-таки согласится с нами играть. Сборная очень хорошая: состав у них неплохой, футболисты играют много где за границей. Они очень хороший соперник для нас.

Думаю, многие болельщики соскучились по матчам главной команды нашей страны. Поэтому каждый матч сейчас будет встречаться с ажиотажем. Без разницы с кем играть, главное — играть. Боснийцы молодцы, что согласились сыграть», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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