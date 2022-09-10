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«Этот матч не будет сыгран». Член президиума Боснии и Герцеговины — об игре с Россией

«Этот матч не будет сыгран». Член президиума Боснии и Герцеговины — об игре с Россией
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Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил, что товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге не будет сыгран. Встреча была запланирована на 19 ноября.

«Этот матч не будет сыгран», — приводит слова Комшича Radiosarajevo.ba.

Напомним, ранее проведение матча с Россией вызвало резонанс не только в Боснии и Герцеговине, но и во всём мире. Футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич публично отказались участвовать в игре. Однако УЕФА не возразил против проведения подобной встречи, заявив, что товарищеские матчи не входят в компетенцию организации и никак не помешают дальнейшему сотрудничеству УЕФА и Боснии и Герцеговины.

24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Киргизией.

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