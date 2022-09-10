«Этот матч не будет сыгран». Член президиума Боснии и Герцеговины — об игре с Россией
Поделиться
Член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил, что товарищеский матч с Россией в Санкт-Петербурге не будет сыгран. Встреча была запланирована на 19 ноября.
«Этот матч не будет сыгран», — приводит слова Комшича Radiosarajevo.ba.
Напомним, ранее проведение матча с Россией вызвало резонанс не только в Боснии и Герцеговине, но и во всём мире. Футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич публично отказались участвовать в игре. Однако УЕФА не возразил против проведения подобной встречи, заявив, что товарищеские матчи не входят в компетенцию организации и никак не помешают дальнейшему сотрудничеству УЕФА и Боснии и Герцеговины.
24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с Киргизией.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:16
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
19:01
-
18:58
Партнерский контент