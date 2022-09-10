«Герта» и «Байер» сыграли вничью, у команд по одной победе в шести турах

Сегодня, 10 сентября, в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Герта» принимала леверкузенский «Байер». Встреча проходила на «Олимпиаштадионе» в Берлине и завершилась результативной ничьей — 2:2.
На 49-й минуте счёт точным ударом со штрафного в девятку открыл полузащитник «Байера» Керем Демирбай. Через семь минут «Герта» отыгралась, с передачи арендованного у ЦСКА нападающего Чидера Эджуке отличился хавбек Суат Сердар. На 74-й минуте берлинцев вывел вперёд дальний удар вышедшего на замену форварда Марко Рихтера. Однако через пять минут с передачи Роберта Андриха счёт сравнял чешский нападающий «Байера» Патрик Шик.
Иранский форвард «аспириновых» Сердар Азмун вышел на замену на 76-й минуте. «Герту» возглавляет бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц.
Таким образом, после шести туров чемпионата Германии берлинцы набрали пять очков (на данный момент 14-е место), а леверкузенцы — четыре (16-е место). В следующем матче «Герта» сыграет с «Майнцем», а «Байер» — с «Вердером».
- 10 сентября 2022
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