«Краснодар» мы сегодня не видели». Александр Мостовой — о крупной победе ЦСКА
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 9-го тура, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 4:1.
«Мой прогноз сработал. Когда у тебя в составе семь или восемь хороших иностранцев в отличие от другой команды, то всё понятно. Плюс домашнее поле, кураж — всё получается.
«Краснодар» мы сегодня не видели. Хорошо, что Рамирес ударил случайно и попал с правой ноги. А так, вообще ничего не поймёшь. ЦСКА постоянно владел преимуществом. Заслуженная победа ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.
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