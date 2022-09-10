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Главный тренер «Краснодара» Сторожук высказался об игре Ахметова в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Сторожук высказался об игре Ахметова в матче с ЦСКА
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Наставник «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал выступление полузащитника Ильзата Ахметова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (1:4).

«Замены произвели, потому что не были довольны игроками, плюс у Кривцова была жёлтая. Решили избежать красной карточки. Ахметов вышел, хотел показать на что способен перед бывшей командой. Тяжело анализировать, но желание было», – передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет в гостях с «Торпедо», а «Краснодар» дома встретится с «Химками».

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