«Локомотив» — ЦСКА. Никитин и Фёдоров работают над ошибками

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.55. Столько же эксперты предлагают на успех москвичей — 2.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 11 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (11.09.2022)

На 11 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу четыре матча. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию ярославского «Локомотива» Игоря Никитина и московского ЦСКА Сергея Фёдорова. Встреча пройдёт на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

«Локомотив» уже успел сыграть в четырёх официальных встречах. Изначально он потерпел поражение от «Автомобилиста» (2:4), затем была сухая победа на выезде над «Трактором» (4:0) и дома над «Нефтехимиком» (4:3). Накануне же в гостях не удалось переиграть «Витязь» (3:4 ОТ). Однако радует высокая результативность.

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Конечно, результат не супер, но шестое место на Западе с пятью баллами – это неплохо. Всё же ушёл голкипер Эдди Паскуале с огромным опытом. Из серьёзных усилений стоит выделить Сергея Андронова из ЦСКА и голкипера Ивана Бочарова из московского «Динамо», который успел сыграть три официальных матча. В остальном же состав изменений не претерпел.



ЦСКА также провёл четыре игры, но занимает лишь восьмое место на Западе с четырьмя очками. Результаты почти схожи, две победы при двух неудачах. Клуб выиграл в матчах с «Металлургом» (6:2) и «Нефтехимиком» (5:4 ОТ). Затем последовали поражения от «Ак Барса» Олега Знарка (1:5) и «Северстали» (1:4). Начало было отменное, но две встречи с серьёзными оппонентами сильно подкосили команду.

При этом в составе есть точечные усиления. Так, шведский защитник «Тампы» Фредрик Классон уже отметился двумя результативными передачами. Максим Мамин из «Флориды» пока сыграл только один матч, но без очков. Лучший в стане армейцев сейчас Михаил Григоренко – три гола и два ассиста.

ЦСКА впервые потерпел два разгромных поражения подряд при Сергее Фёдорове.

Также в составе основную работу выполняют Никита Нестеров – три результативные передачи – и Сергей Плотников, забросивший две шайбы, а также Павел Карнаухов с голом и двумя пасами. В остальном же больше выделить некого. Сергею Фёдорову приходится непросто, но в то же время есть опытные игроки, на которых можно положиться.

У Игоря Никитина в основном молодой состав, звёзд явных нет, и поэтому сложно сравнивать соперников. Хотя по очным встречам есть небольшое преимущество у ЦСКА. За 57 баталий у армейцев 34 победы, у железнодорожников – 23. Однако сейчас соперники имеют схожую статистику, а хозяева и вовсе начали играть более результативно.



Поэтому ЦСКА будет явно нелегко, тем более что это второй выездной матч кряду. И стоит армейцам поработать над сдержанностью. Шесть удалений с «Северсталью» – это много. Радует, что соперник смог реализовать лишь один момент в неравных составах. При этом статистика заброшенных и пропущенных шайб у оппонентов интересная. У «Локо» – 13-11, у ЦСКА – 13-15. То есть в защите хозяева играют чуть лучше.



При этом за последние 10 очных встреч в четырёх коллективы забрасывали менее пяти шайб, но сейчас с нападением и результативностью проблем нет. Думается, стоит поразмыслить над над ставкой на тотал больше 4.5 шайбы за 1.75. Выделить явного фаворита в таком противостоянии сложно.

Во-первых, «Локо» за последние пять игр дома выиграл трижды, из которых две за пределами 60 минут. ЦСКА же при двух победах – лишь раз в основное время. И то эти встречи были в 1/4 финала Кубка Гагарина, где ЦСКА всухую обыграл 4-0 в серии оппонента. Сейчас же другое время.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 сентября 2022 года

ЦСКА и «Локомотив» начали сезон схоже. Однако у Фёдорова основную работу делают опытные игроки. Никитин же работает с молодыми спортсменами. При этом в Ярославле фаворита выделить сложно, зато соперники за четыре встречи имеют неплохую результативность, да и статистика последних очных игр не против. Так что остановимся на ставке тотал больше.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.75.

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